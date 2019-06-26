Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Mehmet Topal ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi."

''Çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım''

Mehmet Topal da menajeri batur Altıparmak aracılığıyla şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı."

Mehmet Topal'ın Fenerbahçe kariyeri

Galatasaray'da sergilediği performans sonrası Valencia'ya giden ve oradan da Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, sarı lacivertli takımda 298 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 24 gol, 25 asistlik performans sergiledi.



