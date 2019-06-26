HABER /  GÜNCEL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2 bin 49 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı. 

FETÖ ile mücadele aralıksız sürüyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren TSK, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor. 

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor. 

TSK'dan bugüne kadar 2 bin 49 personel ihraç edildi

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından bin 122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 432 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 49 oldu. 

Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li iki şirket Microsoft ve İntel'den Huawei'ye destek geldi
ABD'li iki şirket Microsoft ve İntel'den Huawei'ye destek geldi
Güneşteki o patlama dünyayı karanlığa çevirebilir mi? Uzmanı yorumladı
Güneşteki o patlama dünyayı karanlığa çevirebilir mi? Uzmanı yorumladı
Trump'ın damadı Jared Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
Trump'ın damadı Jared Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
Karagül'ün iddiası çok konuşulacak: Erdoğan'a Abdulhamit senaryosu uygulanıyor
Karagül'ün iddiası çok konuşulacak: Erdoğan'a Abdulhamit senaryosu uygulanıyor
Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı
Reza Zarrab davası! Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak
Reza Zarrab davası! Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı
PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
Mehmet Topal'a 1.Lig'den sürpriz talip
Mehmet Topal'a 1.Lig'den sürpriz talip
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atama ve görevden almalar
Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeni atama ve görevden almalar
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
Yorumlar