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Fenerbahçe için kritik gün belli oldu

Fenerbahçe için kritik gün belli oldu

Fenerbahçe, cuma günü UEFA'dan gelecek yazının ardından önce Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından gelecek isimlere imzayı attıracak.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi için kritik gün 'Cuma'… UEFA'dan gelecek yazının ardından bugüne kadar görüşülen oyuncularla ilgili son kararlar da verilmiş olacak. Hem alış hem de satış konusunda önemli adımlar atılacak.

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, UEFA'dan herhangi bir transfer yasağı cezasının gelmesini beklemiyor. Ancak yüzde 99 ihtimalle 'satmadan alamazsın' kuralının devam etmesi gündemde. Fenerbahçe, yazının gelmesinin ardından önce Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından gelecek isimlere imzayı attıracak.

Son talip Tottenham
Avrupa'nın devlerinin radarında olan Eljif Elmas, son olarak geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham'ın başarılı teknik direktörü Pochettino'nun dikkatini çekmişti. İngiliz ekibi, 19 yaşındaki Makedon yıldız için 19 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır olduğunu belirtmişti.

Öncelik Kolarov'da
Transferde ilk sıra Kolarov'un… Sırp yıldız, bir yıl daha sözleşmesi olduğu Roma ile ilgili sorununu bir şekilde kendisi çözecek. Kruse'nin kararını vermesi içinse ek süre verilecek. Konoplyanka ve orta saha transferi konusuna da nokta konulacak.

Fejsa ve Diame gündemde
Fenerbahçe'nin orta saha için listesinde Fejsa ve Diame bulunuyor. Yurt içinden ise Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'ın yanı sıra Gençlerbirliği'nden Mert Çetin gündemdeki diğer isimler.

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