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Galatasaray'a Diagne şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray'a Diagne şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Mbaye Diagne ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da hükümetin artan yolsuzluklar nedeniyle kulüplere 'yönetimleri değiştirin' talimatı üzerine yeniler göreve gelinceye kadar transferler durdu. Diagne transferi de bu süreçten etkilenecek.

Galatasaray’ın Suudi takımlarına satmaya çalıştığı Mbaye Diagne’de ‘yolsuzluk’ şoku yaşanıyor.

Başta Al Nassr olmak üzere Al Shabab gibi takımların gündeminde olan Senegalli forvetin transferinde süreç durdu. Bunun nedeni, Suudi Arabistan’ta futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk ve devletin bu duruma el koyması. Galatasaray’dan kazandığının neredeyse iki katına imza atmayı planların Senegalli futbolcunun planları da bozuldu.

Şimdilik elde kaldı
Milliyet'in haberine göre; Luyindama transferinden dolayı yeni sezona eksi 5 milyon euro bakiye ile başlayan Cim-Bom’da, teknik kadronun verdiği rapor doğrultusunda satılığa çıkarılan ve yaklaşık 15 milyon euro gelir beklenen Diagne, yaşanan bu olaylar nedeniyle şimdilik elde kaldı.

Planlar ertelendi
Planları ertelenen Galatasaraylı yetkililer, bu konuda şimdilik bir strateji değişikliğinin bulunmadığı söyledi. Diagne’yi satıp transferde işini erkenden bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların yeni bir pazar arayışına gireceği konuşuldu. Bu durum karşısında Senegalli forvetin, Suudi Arabistan kulüplerinden talep ettiği rakamları alıp almayacağı merak konusu.

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