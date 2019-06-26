Temel Karamollaoğlu'ndan parti kuracağı söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul seçimlerini değerlendirdiği programda parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve Abdullah Gül ile ilgili de konuştu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, DW Türkçe'de Nevşin Mengü’nün sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevşin Mengü, Saadet Partisi liderine "Şunu artık bütün kaynaklar söylüyorlar Gül ve Babacan'ın yeni parti hazırlığına giriştiler sizin bir temasınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Karamollaoğlu'nun Babacan ve Gül sorusuna yanıtı şu oldu:

-"Elbette biz sayın Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettik. Biz elbette bu arkadaşlarla geçmişte beraber çalıştık.Zaman geldi ayrıldılar farklı kanatlar ortaya çıktı. Bu gün yeniden onlardan bize gelmek isteyenlere biz her zaman şunu söyledik biz bizim prensiplerimiz cari olduğu müddetçe biz herkesi bağrımıza basarız, kapımız herkese açıktır dedik. Ne olur bilmiyorum şimdiden ileriye bakıp tahminde bulunmak mümkün değil. Ancak şu bir gerçek AK Parti çözülmeye başlandı bu seçim bunu tescil etti. Biz yürüyen bir katarız.Siyasi hayata atılmak isteyenler elbette her zaman kapımız açık."

"Büyük bir kısım bize gelecek"

Temel Karamollaoğlu, sunucunun "Sizinle temas eden AK Parti milletvekilleri var mı?" sorusuna da "AK Parti'den kopuşlar başladı ve kapılarımız onlara açık. Büyük bir kısmı bize gelecek samimi olarak inanıyorum" şeklinde cevap verdi.