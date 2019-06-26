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Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları

Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam indirimleri Türkiye saati ile 25 Haziran akşamı saat 21.00'de başladı. Peki Steam yaz indirimi kampanyası kaç gün sürecek ne zaman bitecek? İşte Steam oyun yaz indirimi kapsamında olan oyunlar ve kampanya bitiş tarihi...

Oyun tutkunları tarafından her yıl büyük merak ve heyecanla beklenen 2019 Steam yaz indirimleriyle ilgili beklenen açıklama sosyal medyadan geldi. Steam database Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Steam 2019 yaz indirimleri 25 Haziran'da başladı..

Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Oyun tutkunlarının bir numaralı adresi Steam'in artık bir gelenek haline gelen yaz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Steam'ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler tarafından ilgi görüyor. 2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Türkiye Saati ile akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri iki hafta devam edecek.

PUBG STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİRDİ Mİ?

Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Haftanın en çok satan oyunlarını sizler için derledik;

Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Ark Survival Evolve, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injusice 2, Yakuza 0, FM19

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