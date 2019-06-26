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Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKP'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan Şehit düştü

Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bulunan Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Şehit düştü

Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölge ateş altına alındı

Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

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