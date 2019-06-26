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Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var

Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na geçen basın kartı işlemleri kilitlenmiş durumda. Yılda 3 kez toplanan komisyon bir kez bile toplanmazken, basın kartı almaya hak etmiş olanlar da kartlarını alamıyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nin 6, 14, 15, 25, 29 ve 30’uncu maddelerinin Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirterek Danıştay’a yaptığı başvuru sonucu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yönetmeliğe ilişkin savunma hazırlaması istendi.

ÇGD tarafından dava ile ilgili yapılan açıklamada "12 Şubat 2019 tarihinde Danıştay’a verdiğimiz dava dilekçemizde, yönetmeliğin bazı maddelerinin Anayasa ve yasalara aykırılık içermesi nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ettik” denildi. 

Basın Kartı sistemi kilitlendi

Son 3 yılda 2 bin 397 gazetecinin basın kartı iptal edilirken, 2019 yılının sadece Mayıs ayına kadar geçen dört aylık süreçte kartı iptal edilen gazeteci sayısı 682 oldu.

Basın Kartı komisyonu toplanmıyor
Yılda en az üç kez toplanması gereken basın kartı komisyonu bir yılı aşkın süredir toplanmamakta. Basın kartı almayı hak etmiş yüzlerce gazeteci sadece bir imza için komisyonun toplanmasını tam bir yıldır bekliyor. 21 Mart itibariyle ismi komisyonda bekleyen gazeteci sayısı 997'yi geçti. 

ÇGD tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına çağrı yapılan açıklamada, “İletişim Başkanlığı, basın meslek örgütlerinin itirazlarını dikkate alarak, yeni bir yönetmelik hazırlamalı, basın kartı komisyonu yapısını değiştirmeli ve bir an önce toplayarak gazetecilere basın kartlarını vermelidir. Basın kartı yönetmeliği iptal edilmelidir. Türkiye’de basın kartı gazeteciliğin göstergesi değildir. Basın kartlarını verecek komisyon basın meslek örgütleri temsilcilerinden oluşmalıdır” dendi.

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