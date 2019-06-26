HABER /  YEREL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu

İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu

İZMİR için alınan son dakika kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer twitter hesabından bizzat duyurdu. Hayvanseverlerin alkışını alan karara göre fayton devri bitti.

İzmir'de hayvan haklarına yönelik önemli bir karar alındı. Artık kordon boyunca faytonlar olmayacak. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aldıkları kararı twitter hesabından 'fayton devri kapandı' diyerek duyurdu. 

Başkan Soyer şu mesajı yayınladı:

İzmir'deki kararın darısı Adalar'ın başına

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karardan sonra gözler Adalar'daki 'at' zülmüne döndü. Özellikle tatil günlerinde saatlerce aç susuz çalıştıran hayvanlar, herkesi isyan ettiriyor.

Adalar halkı bir çok kez koşumdaki atın ölümüne tanık oldu. Şimdi hayvanseverler Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de benzer bir karar aldırmasını bekliyorlar. 

İzmir'de kordon boyunca faytonlar bulunuyordu. Kentin kötü kokmasının yanı sıra atların sahipleri tarafından gerektiği şekilde bakılmıyor olması tepki çekiyordu. Sabahtan gece yarılarına kadar çalıştırılan faytonların ücreti 10 eurodan başlıyordu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
MHP Lideri Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar...
MHP Lideri Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar...
Ali Babacan kulisi bomba Fatih Altaylı duyurdu
Ali Babacan kulisi bomba Fatih Altaylı duyurdu
Makyaj yapan erkek çocukların sayısı hızla artıyor! nasıl önlem alınır
Makyaj yapan erkek çocukların sayısı hızla artıyor! nasıl önlem alınır
ÖNCEKİ HABERLER
Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var
Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var
Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi
Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi
Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o polis için istenen ceza
Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o polis için istenen ceza
İsrail güçlerinin zulmü devam ediyor! 9 Filistinliye gözaltı
İsrail güçlerinin zulmü devam ediyor! 9 Filistinliye gözaltı
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Yorumlar