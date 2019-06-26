İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu

İZMİR için alınan son dakika kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer twitter hesabından bizzat duyurdu. Hayvanseverlerin alkışını alan karara göre fayton devri bitti.

İzmir'de hayvan haklarına yönelik önemli bir karar alındı. Artık kordon boyunca faytonlar olmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aldıkları kararı twitter hesabından 'fayton devri kapandı' diyerek duyurdu.

Başkan Soyer şu mesajı yayınladı:

Değerli İzmirliler,

Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek. #İzmirdeFaytonDönemiKapandı pic.twitter.com/YKPBTzPhKp — Tunç Soyer (@tuncsoyer) 26 Haziran 2019

İzmir'deki kararın darısı Adalar'ın başına

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karardan sonra gözler Adalar'daki 'at' zülmüne döndü. Özellikle tatil günlerinde saatlerce aç susuz çalıştıran hayvanlar, herkesi isyan ettiriyor.

Adalar halkı bir çok kez koşumdaki atın ölümüne tanık oldu. Şimdi hayvanseverler Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de benzer bir karar aldırmasını bekliyorlar.