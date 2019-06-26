HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda da vardı! Sayısı 5 bini aştı

Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda da vardı! Sayısı 5 bini aştı

Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi Bitcoin, dünya üzerinde 5 bin ATM'yi geçen sayısıyla günden güne büyüyor.

70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılan ve 2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen bu ATM'ler, Bitcoin işlemlerini halletmeye yardımcı oluyor.

Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

bitcoin

Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda vardı
Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunurken Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen Bitcoin ATM artık kullanımda değil.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun
Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
Yorumlar