Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda da vardı! Sayısı 5 bini aştı

Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimi Bitcoin, dünya üzerinde 5 bin ATM'yi geçen sayısıyla günden güne büyüyor.

70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılan ve 2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen bu ATM'ler, Bitcoin işlemlerini halletmeye yardımcı oluyor.

Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda vardı

Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunurken Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen Bitcoin ATM artık kullanımda değil.