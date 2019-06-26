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Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu

'Çocuklar ölmesin' dediği için hapis cezası alan ve bebeğiyle hapishaneye giren öğretmen Ayşe Çelik, beraat etti.

3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Hatırlanacağı gibi Ayşe Çelik, bebeğiyle hapishaneye girmiş; avukatının AYM’ye yaptığı başvuru sonrası tahliye edilmişti.

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