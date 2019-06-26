Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Demirören Haber Ajansı
'Çocuklar ölmesin' dediği için hapis cezası alan ve bebeğiyle hapishaneye giren öğretmen Ayşe Çelik, beraat etti.
3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.
Hatırlanacağı gibi Ayşe Çelik, bebeğiyle hapishaneye girmiş; avukatının AYM’ye yaptığı başvuru sonrası tahliye edilmişti.