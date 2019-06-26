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Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun

Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun

ADANA'da para nakil işlemi sırasında güvenlik sorumlusu, içinde döviz bulunan iki çuvalı alarak kaçtı. Çalınan miktarın 4 milyon 795 bin euro (31 milyon lira) olduğu öğrenildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31 milyon 500 bin lira) çalındı.

Güvenlik sorumlusu paraları alıp kaçtı

Nakil işlemi gerçekleştirilirken nakli yapan bir güvenlik sorumlusu, elinde bulunan iki çuvalla beraber kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

Polis 4 kişiyi arıyor

Olayın ardından dört kişiyi gözaltına alan polis, aralarında güvenlik sorumlusunun da bulunduğu dört kişiyi de arıyor.

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