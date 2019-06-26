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MADO cinsel ilişki görüntüleri açıklama geldi nerede olmuş?

MADO cinsel ilişki görüntüleri açıklama geldi nerede olmuş?

Twitter'da ve sosyal medyada gündem olan MADO'da yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki görüntülerine MADO'dan yeni açıklama geldi. Bir çiftin MADO'da cinsel ilişkiye girdiği anların sansürsüz videosu bir anda yayıldı.

MADO'da cinsel ilişki yaşayan çifyin uygunsuz ve sansürsüz videosu bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Twitter'da da TT olan MADO cinsel ilişki iddialarına yetkili ağızdan bir açıklama geldi ve yasal sürecin başladığını bildirdi. Peki cinsel ilişkinin yaşandığı MADO nerede, hangi şube? 

Mado'dan cinsel ilişki videosuna açıklama
Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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