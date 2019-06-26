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Abdülkadir Ömür için rekor teklif

Abdülkadir Ömür için rekor teklif

Fransız kulübü Monaco, Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulübe 19 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un flaş isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür'e Fransa'dan dev bir teklif geldi. asistanaliz.com'un ulaştığı bilgiye göre, Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco, 20 yaşındaki genç yıldıza tam 19 milyon Euro'luk  (124 milyon TL) bir transfer teklifinde bulundu.  Trabzonspor yönetiminin ise bu teklif sonrasında kafasının karıştığı ancak genç oyuncuyu satmaya yanaşmadıkları da öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir hakkında bize teklif geldiği zaman onlara 'Ben size 25 milyon avro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlar... Yok... O yetenekte Avrupa'da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Ama Abdülkadir'de benim şu anda kelimelerle ifade edemeyeceğim, daha doğrusu doğru kelimeyi henüz bulamadığım iki üç tane daha artı var. Bırakın öyle bir yeteneği, o yeteneği ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçe'de ne İngilizce'de ne de Fransızca'da mevcut. İnşallah bir gün o kelimelerin ne olduğunu bulabilirim. Onun için paranın ötesinde, Abdülkadir'in yurt dışına gitmesi için önünde zamanı var." ifadelerini kullanmıştı.

20 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili formayla 32 maçta 5 gol atıp, 10 asist yapmayı başarmıştı.

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