ABD'nin Doğu Akdeniz tasarısına Türk F-16 pilotlarından manidar yanıt

ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdiği sıralarda, Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Doğu Akdeniz'de arama faliyetelerini yapacağı 'bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

O an ölümsüzleşti

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

ABD Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji ortaklığı tasarısını onayladı

ABD Senatosu Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı tasarısına onay verdi. Buna göre ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kurulacak, ayrıca Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmezse F-35 sevkiyatı son bulacak.

ABD Senato Dışişleri Komitesi tarafından kabul edilen tasarıya, Ankara’nın Doğu Akdeniz’e ikinci bir sondaj gemisi göndermesinin ardından geldi. Tasarı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Tasarıya göre ayrıca; Kıbrıs’a silah satışı ile ilgili kısıtlamalar kaldırılacak, Yunanistan’a 3 milyon ABD Doları tutarında askeri doğrudan yardım yapılacak ve 2020-2022 yılları arasında mali dönemlerinde Yunanistan ve Kıbrıs’a Uluslararası Askeri Eğitim yardımı yapılacak.

Çipras aklından bile geçirme demişti

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Türkiye’yi sürekli uyaran Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı son açıklamada ‘Ankara’nın sondajı aklından bile geçirmemesi gerektiğini’ söylemişti.

‘S-400’den vazgeçilmezse F-35 yok’

Öte yandan ABD’nin tasarısında Ankara ile Washington arasında kriz yaratan S-400 alımı da yer aldı.

Buna göre, Türkiye S-400 hava savunma sistemi alma planından vazgeçmediği sürece ABD kanunları hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye F-35 sevkiyatı yapılmayacak.

Ayrıca, Kongre’ye "Rusya’nın ve bölgedeki diğer ülkelerin faaliyetlerine karşı" bilgi verilecek.