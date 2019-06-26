HABER /  GÜNCEL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Kahvede tartıştığı akrabasını evden getirdiği tüfekle...

Demirören Haber Ajansı
Kahvede tartıştığı akrabasını evden getirdiği tüfekle...

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 33 yaşındaki Muammer Zeyrek, kahvehane tartıştığı halasının eşi Mehmet Sedat Çoban (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Subaşı Mahallesi'ndeki bir kahvede meydana geldi. Bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunan Muammer Zeyrek, husumetli olduğu halasının eşi, 2 çocuk babası Mehmet Sedat Çoban ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından kahveden ayrılan Çoban, evden aldığı pompalı tüfekle döndü. Mehmet Sedat Çoban, Zeyrek'e tek el ateş etti. Göğsünden vurulan Zeyrek, kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine kahveye gelen sağlık ekipleri, Zeyrek'i ambulansla, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Zeyrek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. 

Jandarma ekipleri, olay sonrası Mehmet Sedat Çoban'ı gözaltına aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 15 yaşındaki oğlu öldürüldü
Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 15 yaşındaki oğlu öldürüldü
Abdülkadir Ömür için rekor teklif
Abdülkadir Ömür için rekor teklif
Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda da vardı! Sayısı 5 bini aştı
Bir dönem Atatürk Havalimanı'nda da vardı! Sayısı 5 bini aştı
İzmir'de termometre 42 dereceye vuracak! Saatlik hava durumu raporu
İzmir'de termometre 42 dereceye vuracak! Saatlik hava durumu raporu
Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun
Yer Adana! 4 milyon 795 bin euro'luk soygun
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
ÖNCEKİ HABERLER
MADO cinsel ilişki görüntüleri açıklama geldi nerede olmuş?
MADO cinsel ilişki görüntüleri açıklama geldi nerede olmuş?
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!
Meme küçültme Karadeniz'de en çok yapılan ikinci ameliyat!
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
Yorumlar