Mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıkıyor! Meteoroloji yeni geçti
TÜRKİYE'de hafta başından itibaren etkili olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam ederken bugün Türkiye'nin kuzey illeri yer yer sağanak yağışın etkisi altında olacak. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bu illerde yağmur var
Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak çarpmasına karşı dikkat!
Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.