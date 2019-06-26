Mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıkıyor! Meteoroloji yeni geçti

Bu illerde yağmur var

Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.