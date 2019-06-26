İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fayton devrinin sona erdiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde fayton kullanımını yasakladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:



"Değerli İzmirliler. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek."





Değerli İzmirliler,

Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek. #İzmirdeFaytonDönemiKapandı pic.twitter.com/YKPBTzPhKp — Tunç Soyer (@tuncsoyer) 26 Haziran 2019





İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi tören ve izin alınacak özel etkinliklerin dışında, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm caddelere girişini yasakladı.



İZULAŞ Fayton İşletmesi tarafından Alsancak-Kordon arasında yürütülen fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren kaldıran belediye, yasağı kent geneline yaydı. Yeni kararla İzmir'de kullanılan yaklaşık 30 faytonun faaliyetlerine son verildi.