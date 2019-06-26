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Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu'na: Kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun MHP'nin 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi yayınladığı videosunu, sosyal medya hesabından alaya almasına tepki göstererek, "yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır" dedi.

MHP ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında sert rüzgarlar esiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere bir hafta kala Mehter Marşı ile İstanbul'a geldiği görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaftancıoğlu'nun iki gün önce bu videoyla ilgili kendi hesabından yaptığı paylaşım yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Videoyu geri sardırdı ve İzmir marşı ekletti

Kaftancıoğlu, Bahçeli'nin çok konuşulan videosunu geri sararak İzmir Marşını ekledi ve sosyal medya hesabından paylaştı. Kaftancıoğlu'nun bu videosu gündem olurken, birçok kişi olumlu ve olumsuz yorumlarda bulundu.

Bahçeli'den sert yanıt

MHP'yi kızdıran bu paylaşıma en sert tepki partinin en tepesindeki isminden geldi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. 

"Dağda kovalanan teröristler İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerine çöreklenemeyecek, buna devlet umuru, millet şuuru izin vermeyecektir." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle devam etti:

Herkes ayağını denk almalıdır

"Bu itibarla herkes ayağını denk almalıdır. Durduğu yeri tekrar gözden geçirmelidir. Siyasi paçozluğa, siyaset palyaçoluğuna müsaade olmayacaktır.

Kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır

Yedi dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul’a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir Marşını kullanarak alaya alanlar bilmelidir ki, yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır."

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