Devlet Bahçeli'den Öcalan mektubu açıklaması! Nagehan'a satılık dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden sonraki ilk grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. "Biz mitil attık onların beti benzi attı" diyen Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." ifadelerini kullandı.

"MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir, ne dediysek yaparız. Çizgimizde bir kırıklık görülmeyecektir." diye konuşan Bahçeli, "Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk, üzerimize düşeni kararlılıkla yaptık" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın mektubuyla ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." dedi.

Nagehan Alçı'ya satılık dedi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın Öcalan'ın mektubundan daha önceden haberdar olduğuna ilişkin iddiasına sert bir dille yanıt veren Bahçeli, "Mektuptan daha önce haberdar olduğumuzu söyleyenler ise hezeyan ve hüsran bataklığında çırpınan satılık kalemlerdir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mitil atacağız" sözleri

-MHP İstanbul'da doğrunun, dik duruşun, milli bekanın safında sağlam şekilde yerini almıştır. Malum çevreler mitilimizi duydukça militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP sözünü tuttu.

Öcalan'ın mektubu

-MHP ile teröristler arasında en ufak bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir. Ya HDP ya Kandil bunların arasında fark yoktur. Yaşananlar PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Terörist başının mektubuna onay verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır.

Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur.

HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir.

Biz bölücüler arasındaki derin siyasi çıkar ve üstünlük kavgasının İstanbul’a yön veremeyeceğine, etki yapamayacağına, dahası yapmaması gerektiğine inanarak 21 Haziran 2019 tarihindeki yazılı basın açıklamamızı milletimizle paylaştık. Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu açıklamamızı çarpıtarak teröristbaşının mektubuna destek ve onay verdiğimizi söylemek ayıplı ve ahlaksız bir iddiadır.

Satılık gazeteci

Teröristbaşının mektubundan siyasi fayda uman namerttir, umdu diyen namerttir, mektuptan daha önce haberdar olduğumuzu söyleyenler ise hezeyan ve hüsran bataklığında çırpınan satılık kalemlerdir.

Akşener'e yüklendi

-CHP'nin uydusu haline gelen İP'in omurgası çökeli epey zaman olmuştur. İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin?

İP’in başındaki şahıs mitili İmralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş, ya Pensilvanya’dan sufle almış, ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir.

"İstanbul ehline teslim edilmemiştir"

-Tek adam iddiaları 23 Haziran'da emel sahipçilerini mahçup etmiş hepsini çuvallatmıştır. Bize göre İstanbul ehline teslim edilmemiştir. Seçilen başkanın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. İBB başkanını yakınen takip edeceğiz. Gerekli notları alacağız. Dileğimiz İstanbul'un iyi yönetilmesidir.

"İmamoğlu" sözleri

-CHP'li belediye başkanının teşekkür konuşması dikkatle izlenmelidir. CHP'li başkanın konuşması maksadını aşmıştır. Hamaset tuzağına kapılmış, gizli gündem hazırlığı içindedir. İstanbul Türk milletinindir yolunu şaşıranlar hak ettiklerini mutlaka bulacaklardır. İstanbul gözbebeğimizdir. PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'da sökmeyecektir.

S-400 meselesi

-ABD'nin S-400 üzerinden bizi tehdit etmesi ülke olma vasfımıza hakarettir. S-400 meselesi artık bir savunma konusundan fazladır. Bu artık bir varoluş meselesine dönüşmüştür. ABD açıkça devletten taviz istemektedir. Tehditlerin bizim nezdimizde hiçbir geçerliliği yoktur. Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir. S-400'ü almak vazgeçilmez öneme sahiptir. ABD kontrolsüzdür, duyarsızdır, saygısızdır. Gelişmelerin çok şeye gebe olduğunu görmek lazımdır.