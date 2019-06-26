TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul konutları kura çekimi gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları TOKİ'nin internet sayfasından kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde ilk kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin İstanbul kura sonuçları TC Kimlik Numarası ile canlı yayın sonrası sorgulanabilecek. İstanbul Kayabaşı projesi için başlayan TOKİ İstanbul kura çekilişinin sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Tören katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, "Yatay mimari ile yükselen Türkiye" sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi.

Kimlik numarası ile sorgulanabilecek Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 'Kura törenlerini Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.' ifadelerine yer verildi. TOKİ kura sonuçları, canlı yayının sona ermesinin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Başkanı Bulut'tan projelerle ilgili önemli açıklamalar

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Konut üretimi konusunda en çok yatırım yaptığımız ve önem verdiğimiz illerin başında İstanbul gelmektedir. TOKİ ve iştirakları tarafından son 16 yıl içerisinde İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür. Halen 18 bin 443 konutun da inşaatı devam etmektedir. 50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da toplamda 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edilecektir. Konutların 3 bin 300'ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10'u şehit ve gaziler, yüzde 5'i engelliler, yüzde 25'i de emekliler için ayrılmıştır. Bugün 2+1 büyüklüğünde 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişiyle belirlenecektir. Yarın da 2 bin 129 3+1 konutların kurası çekilecektir. 28 Haziran'da Silivri, 1 Temmuz'da Tuzla Aydınlı, 2 Temmuz'da da Ayazma ve Hoşdere konutlarının kuraları çekilerek İstanbul'daki kuralar bitirilmiş olacaktır." ifadesinde bulundu.

Bakan Kurum hak sahibi şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum daha sonra TOKİ Başkanı Bulut ile kura çekilişini gerçekleştirdi.