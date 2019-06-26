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Ankaragücü kongreye gidiyor

Demirören Haber Ajansı
Ankaragücü kongreye gidiyor

Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yer ve zamanı daha sonra belirlenmek üzere Temmuz ayı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ankaragücü ürünlerinin satılacağı Ankaragücü Store'un tadilat çalışmalarının devam ettiği ve en kısa sürede hizmete açılacağı aynı zamanda kulüp bünyesinde otobüs alınarak store mağazasına dönüştürülüp, gezici olarak hizmete sunulacağı açıklandı.

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklara 8 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak, ardından da 19 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

 

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