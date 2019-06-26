Türkiye Adana'daki 4 milyon 795 bin euroluk soygunu konuşuyor

ADANA'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun (yaklaşık 31,5 milyon lira) çalınmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi’nde meydana gelen olayda, para taşıma şirketi tarafından yüksek miktarda para, banka ve kurumlara taşınmak üzere araca yüklendi.

İki çuval dolusu euro

Paraların taşındığı sırada aracın başında kalan bölge sorumlusu B.E., araçta kalan iki çuval içerisindeki 4 milyon 795 bin euroyu aldı. İçerisinde 3 kişinin de bulunduğu kendisini bekleyen lüks otomobile binen B.E., paralarla birlikte olay yerinden kaçtı.

Kaçtıkları otomobil terk edilmiş halde bulundu

B.E.’den haber alınamaması üzerine para taşıma şirketinde çalışan diğer güvenlik görevlileri olaydan 40 dakika sonra durumu polise bildirdi. Olayla bağlantısı olabileceği düşünülen 4 kişi gözaltına alınırken, B.E.’nin beraberindeki 3 kişiyle kaçtığı otomobil, PTT Evleri Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

"Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu"

Para transferini gerçekleştiren şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, olayın gerçekleştiği yerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Burak E’nin para transferi sırasında, iki çuval parayı yan yola yaklaşan bir başka araca götürerek çaldığını söyledi.

Vurgunu yapan şahsın şüpheli davranışı olmamış

Olayda 4 milyon 795 bin avronun çalındığını belirten Şen, "O gün onun üzerinde ilave paralar da vardı ama çalınmaya konu para 4 milyon 795 bin avro. Şu anda emniyet birimleri konuyla ilgileniyor. Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu. Şüphe uyandıracak davranışı olsaydı gerekli önlemler alınırdı. Bu para, başka bankalara aitti." diye konuştu.