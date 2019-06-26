Rusya Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazır olduklarını açıkladı

ABD ve Türkiye arasında S-400 gerilimi sürerken Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını göndermeye yüzde 99 hazır olduklarını söyledi.

Rosoboronexport başkanı Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında, "Sözleşme şartlarını yerine getirmeye hazırız: ilk parçaların teslimatı konusunda hazırlık düzeyimiz, yüzde 99" dedi ve ekledi: "Şu anda yerine getirilmesi gereken prosedürlerin son aşamasında bulunuyoruz, işin lojistik kısmıyla ilgileniyoruz"

Temmuz ayında teslim

"Söylemek isterim ki sözleşme şartları, sistemin üretiminin tamamlanması bakımından rekor olarak tanımlanacak bir sürece yerine gitirilmiş olacak" diyen Miheyev, Türkiye'ye S-400 teslimatı kapsamında ilk parçaların gönderiminin, plana uygun bir biçimde Temmuz'da yapılacağını da ekledi.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.