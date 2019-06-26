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Cezaevinde bulunan Eren Erdem sağır oldu tedaviyi kabul etmiyor

Cezaevinde bulunan Eren Erdem sağır oldu tedaviyi kabul etmiyor

Eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem ile Silivri Cezaevi'nde görüşen CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yüzde 30 işitme kaybıyla cezaevine giren Erdem'in kulağının artık hiç duymadığını açıkladı.

Çakırözer, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık buna bir son verilmesi gerekiyor"

Eren Erdem, 29 Haziran'da 1 yıldır cezaevinde olmuş olacak. Hem de hakkında daha önce tahliye kararı verilmiş olmasına rağmen. Hem de dosyadaki gizli tanığın kendisi aleyhine ifadeyi zorla verdiğini açıklamasına rağmen. Bu adaletsizlik bir önce son bulmalı. Eren Erdem ve diğer gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin, siyasilerin, avukatların, sivil toplumcuların cezaevlerinde geçirdiği her bir gün Türkiye itibar kaybediyor. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor.

Yargı Reformu Paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin haftalardır Yargı Reformu paketinin Meclis'e sunulmasını beklediğini belirten Çakırözer, "Bu reform ABD’de bile tanıtıldı. Ancak bir türlü Meclis’e sunulmuyor. Gecikilen her gün insanların hayatlarından, özgürlüklerinden çalıyor. Neyi ertelediğinizin farkında mısınız?" tepkisini gösterdi. 

"Acil tıbbi müdahaleyi reddediyor"

Erdem’in yeni kitabının, tutukluluğunun 1. yılında 29 Haziran’da yayımlanacağını bildiren Çakırözer, "Kitabın adı ‘Demokrasi Manifestosu.’ Erdem’in haksız yere yargılanıp, hukuksuzca cezalandırıldığı davadaki savunmasını esas alıyor. Önsözünü de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kaleme aldı" dedi.

Çakırözer, Erdem’in sağlık durumunun da iyi olmadığını aktararak, "Eren Erdem cezaevine bir kulağında yüzde 30 işitme kaybı ile girdi. O kulağı artık hiç duymuyor. Ayrıca diğer önemli sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Ancak hastaneye diğer hastaların arasından kelepçeli olarak götürülecek. Ameliyatın ardından iyileşme sürecini hastanenin bodrum katında bir odada yine yatağa bağlı olarak geçirecek. Tüm bunları istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor" ifadelerini kullandı.

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