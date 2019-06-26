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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO Zirvesi'nde kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO Zirvesi'nde kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde, ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.

Ele alacağı konular

Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.

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