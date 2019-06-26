Yavaş ve İmamoğlu'nun yetkileri gasp ediliyor iddiası! Öztrak'tan açıklama geldi

CHP'li Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın atama yetkilerinin ellerinden alındığına ilişkin iddiayla ilgili yaptığı açıklamada, "İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Öztrak, belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisinin belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verilmesi yönündeki iddialarla ilgili parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir

İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir. Milletin sesinin duyulmamasına devam edilmesidir.

"23 Haziran bir dönüm noktasıdır"

23 Haziran bir dönüm noktasıdır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır. Hükümet ülkenin gerçek gündemlerine dönmeli, ekonomi ile ülkenin güvenliği ile ilgilenmelidir. Bıraksınlar belediyeleri belediye başkanları yönetsin.