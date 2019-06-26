HABER /  POLİTİKA
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Yavaş ve İmamoğlu'nun yetkileri gasp ediliyor iddiası! Öztrak'tan açıklama geldi

Yavaş ve İmamoğlu'nun yetkileri gasp ediliyor iddiası! Öztrak'tan açıklama geldi

CHP'li Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın atama yetkilerinin ellerinden alındığına ilişkin iddiayla ilgili yaptığı açıklamada, "İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Öztrak, belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisinin belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verilmesi yönündeki iddialarla ilgili parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir

İktidar, belediye başkanlarının yetkilerini bakanlıklar eliyle kısıtlamaya çalışırsa bunun adı milletin verdiği yetkinin gasp edilmesi anlamına gelir. Milletin sesinin duyulmamasına devam edilmesidir. 

"23 Haziran bir dönüm noktasıdır"

23 Haziran bir dönüm noktasıdır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır. Hükümet ülkenin gerçek gündemlerine dönmeli, ekonomi ile ülkenin güvenliği ile ilgilenmelidir. Bıraksınlar belediyeleri belediye başkanları yönetsin.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! İşte babasının gayrimenkulleri ve eşinin mücevherleri
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! İşte babasının gayrimenkulleri ve eşinin mücevherleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Baba ile kızının acı sonu! geriye fotoğrafları kaldı
Baba ile kızının acı sonu! geriye fotoğrafları kaldı
Cezaevinde bulunan Eren Erdem sağır oldu tedaviyi kabul etmiyor
Cezaevinde bulunan Eren Erdem sağır oldu tedaviyi kabul etmiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO Zirvesi'nde kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO Zirvesi'nde kritik görüşme!
Türkiye Adana'daki 4 milyon 795 bin euroluk soygunu konuşuyor
Türkiye Adana'daki 4 milyon 795 bin euroluk soygunu konuşuyor
Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı ve yayıncısına istenen cezalar belli oldu
Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı ve yayıncısına istenen cezalar belli oldu
Dansözlere para takan eşini bıçaklamıştı 'ağır tahrik' indirimi aldı
Dansözlere para takan eşini bıçaklamıştı 'ağır tahrik' indirimi aldı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Çin aralarındaki ticaret anlaşmasını yüzde 90 tamamladı
ABD-Çin aralarındaki ticaret anlaşmasını yüzde 90 tamamladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan duyurdu engellilere müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan duyurdu engellilere müjde
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren benzine zam gelecek
Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren benzine zam gelecek
Rusya Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazır olduklarını açıkladı
Rusya Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazır olduklarını açıkladı
Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?
Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?
Biber gazı kullanan bekçilere tüfekli saldırı
Biber gazı kullanan bekçilere tüfekli saldırı
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
Yorumlar 1 yorum