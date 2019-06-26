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ABD-Çin aralarındaki ticaret anlaşmasını yüzde 90 tamamladı

ABD-Çin aralarındaki ticaret anlaşmasını yüzde 90 tamamladı

Bir yandan ABD-Çin gerilimi tırmanırken, ticaret savaşları tamtamları çalarken diğer yandan ABD ve Çin aralarındaki ticaret anlaşmasını yüzde 90 tamamladıklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.

Mnuchin ABD'nin İran yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.

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