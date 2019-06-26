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MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?

MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?

Youtuber Reymen ve Hadise'nin şarkısını paylaştığı MERO kimdir, aslen nereli gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Aslen Adanalı olan Almanya doğumlu MERO'nun gerçek adı Enes Meral'dir. 19 yaşında RAP şarkıları söyleyen MERO Baller los albümü ile müzik listerinde bir numaraya kadar çıktı. Son günlerde Olabilir şarkısı ile dikkatleri çekiyor.

MERO kimdir, aslen nereli MERO gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Olabilir şarkısı ile müzik listelerine hızlı giriş yapan ve Adana'da çektiği klibi ile büyük ilgi gören MERO son günlerin konuşulan ismi. Aslen Adanalı olan MERO'nın gerçek adı Enes Meral'dir. Almanya doğumlu Türk RAP şarkıları söyleyen MERO, Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kaldı. Son günlerde ise Olabilir şarkısı ile konuşuluyor youtube'da 20 milyona yakın izlenen klibini ise Adana'da Sıfır Bir oyuncuları ile çekti. Peki kimdir bu MERO? 

MERO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR: Mero ismiyle tanınan genç şarkıcının gerçek adı Enes Meral Türk'dür. 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi.

2017 yılında yayımladığı Instagram videoları ile tanındı. Bu videoların ardından Xatar ve Groove Attack müzik firmalarıyla yaptığı anlaşma neticesinde 23 Kasım 2018 tarihinde Baller los isimli singlesını yayımladı.

Almanya ve Avustralya müzik listelerinin en üst sıralarında yer aldı ve ilk albümünü yayımladı. Ya Hero Ya Mero isimli bu albümü ile çıkışını daha da sürdürdü. Albüm 15 Mart 2019'da yayımlandı.

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