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Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Alper Potuk gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Alper Potuk gözden çıkarıldı

Fenerbahçe’de Mehmet Topal ile yolların ayrılmasının ardından Alper Potuk ve Cameni de topun ağzında. Fenerbahçeli taraftarlar, yattığı yerden para kazanan topçuların gönderilmesini istiyor.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yolların ayrılmasının ardından gözler, teknik direktör Ersun Yanal'ın istemediği ve sarı-lacivertli kulüpten yüksek miktarda maaş alan iki isme çevrildi.

Kiralık ve sözleşmesi sona eren futbolcularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de Volkan Demirel, bir yıl daha takımda kalacak. Yönetim, Alper Potuk ve Carlos Cameni'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.



Cameni yatarak 2 milyon euro alıyor
2017 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Kameni, sadece idmanalara çıkarak yılda 2 milyon euro kazanan Kamerunlu kaleci, sarı-lacivertli kulübün üzerinde büyük bir yük.

Alper Potuk gözden çıkarıldı
Alper Potuk ise Fenerbahçe'den yılda Alper 2,2 milyon euro kazanıyor ve geldiği günden bu yana kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Alper Potuk takas yoluyla gönderilecekler arasında. Fenerbahçe yönetimi, Frey ve Reyes'i de elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Tepkiler çığ gibi
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada isyan bayrağını açarken yattığı yerden para kazanan ve takımı için beklenen performansı ortaya koyamayan futbolcularla vedalaşılması gerektiğini ifade etti.

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