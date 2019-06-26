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Skandal sözler sarfetmişti! Kuvvet komutanlarından Alan ve Akit TV'ye dava

Skandal sözler sarfetmişti! Kuvvet komutanlarından Alan ve Akit TV'ye dava

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, komutanlara yönelik tartışma yaratan sözleri nedeniyle Murat Alan ve AKiT TV'ye manevi tazminat davası açtı.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi.

"Generaller adına kabulü mümkün değil"

"Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı" bildirilen dilekçelerde, "İsimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı" kaydedildi.

"Ayrıca kötü niyetli"

Davacı komutanların TSK'ya katılmalarından itibaren önemli görevler ifa ettikleri, vatanın bölünmezliği, milli güvenliğin sağlanması ve ülke menfaatlerinin korunması için olağanüstü gayret gösterdikleri vurgulanan dilekçelerde, dava konusu edilen hakaretlerin hukuka ve ahlaka aykırı, ayrıca kötü niyetli olduğu ifade edildi.

100 bin lira manevi tazminat talebi

Dilekçelerde, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi. Komutanların açtığı üç ayrı davanın her birinde gazeteci Alan ve Akit TV'den müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Ne olmuştu?

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti. Hakkında soruşturma başlatılan Alan, geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışı 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğramıştı.

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