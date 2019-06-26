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Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat

Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat

Emlak Konut’un, yaşamın başladığı, ticaretin kalbinde yer alan Maslak 1453 projesindeki cadde, meydan ve açık hava dükkanları satışa sunuluyor. Açık artırma usulüyle 3 Temmuz’da ihalesi yapılacak dükkanlar, ticaretin merkezindeki konumu ve birçok avantajıyla büyük yatırım fırsatı sağlayacak. 

Emlak Konut tarafından 3 Temmuz Çarşamba saat 11.00’de gerçekleşecek açık artırma için son başvuru tarihi 2 Temmuz Salı. Satışa sunulacak toplamda 81 cadde, meydan ve açık hava dükkanı; otel, yurt, üniversiteler ve iş merkezleriyle iç içe olan konumu, günlük 30 binden fazla kişi sirkülasyonu ve avantajlı koşullarıyla yatırımcılarıyla buluşacak. 

İster kiracılı ister ticarete hazır 

Maslak 1453’te dükkanlar ister kiracılı ister ticarete hazır şekilde satışa sunulacak. Kiracısız dükkanlar için iki yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi verilecek. 7 yıldan başlayan sürelerle geri kazanım sağlayan dükkanlar 60 ay vade ve yüzde 8 KDV kolaylılığı ile satılacak. 

Alışveriş, moda ve sosyal yaşamın merkezi 

Satışa çıkarılan dükkanların bulunduğu alanlar ve iki dev meydanı kapsayan bölümler yaşamın tam da kendisini barındırıyor. İstanbul’un cazibe merkezi olmayı hedefleyen meydanlardaki dükkanlar, seçkin mağazalar ve aktiviteye ayrılmış durumda. Satışa çıkarılan dükkanların adreslendiği bir diğer nokta ise 1453 metre uzunluğundaki cadde. Tüm ihtiyaçların karşılanması amaçlanan cadde; mağazaları, özel butikleri, yiyecek içecek mekanları ve çok daha fazlasıyla sizleri bekliyor. Bir gün içinde binlerce kişinin dokunduğu alanlarda bulunan dükkanlar, büyük yatırım fırsatı oluşturuyor. 

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