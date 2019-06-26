HABER /  FENERBAHÇE
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında forma giyen ve kariyerini noktalayan kaptan Birsel Vardarlı Demirmen’e teşekkür mesajı yayınladı. Kaptan Birsel, sarı-lacivertlilerde 675 maçta görev yaparak, tüm branşlarda en fazla resmi maça çıkan sporcu oldu. 

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Alper Potuk gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Alper Potuk gözden çıkarıldı
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
PTT Kargomat ile 'Evde bulamadık' derdine son
Skandal sözler sarfetmişti! Kuvvet komutanlarından Alan ve Akit TV'ye dava
Skandal sözler sarfetmişti! Kuvvet komutanlarından Alan ve Akit TV'ye dava
Husumetli aileler çatışınca kan gövdeyi götürdü! Ev ve iş yerleri ateşe verildi
Husumetli aileler çatışınca kan gövdeyi götürdü! Ev ve iş yerleri ateşe verildi
'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı
'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı
Ünlü kalp doktoru Kemal Bayazıt hayatını kaybetti
Ünlü kalp doktoru Kemal Bayazıt hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat
Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni fırsat
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e sert tepki! Asıl Kılıçdaroğlu'ndan...
Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e sert tepki! Asıl Kılıçdaroğlu'ndan...
Türk-İş açıkladı gıda enflasyonu düşüyor
Türk-İş açıkladı gıda enflasyonu düşüyor
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 2 Ağustos'a kadar süre verdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 2 Ağustos'a kadar süre verdi
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?
Yorumlar