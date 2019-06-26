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Bakan Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili önemli açıklama

Bakan Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhis olacak askerlerle ilgili yaptığı açıklamada "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yasalaşarak yürürlüğe giren askeralma kanunu hakkında konuştu.

Akar, terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli" dedi.

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