İmamoğlu için İBB devir teslim töreni yarın 18.30'da yapılacak!
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İBB Başkanlığı devir teslim töreni yarın 18.30'da yapılacak" denildi. Öte yandan İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'deki binada hazırlıklar yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için hazırlıklar başladı. Belediye Sarayı, Atatürk posteri ve bayraklarla donatıldı.
17
Belediye önünde yapılacak konuşma için ses düzeninin kurulumu sabah erken saatlerde yapıldı. Canlı yayın araçları konumlanmaya başlandı.
27
Mührünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alacak
İBB görevlilerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelecek ve başkanlık mührünü, İBB Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alacak.
37
Devir teslim töreninin ardından Başkan İmamoğlu, belediye önünde toplanması beklenen kalabalığa hitaben bir konuşma yapacak.
47