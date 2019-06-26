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Halkbank'tan dikkat çeken karar! Genel müdür yardımcısını görevden aldı

Halkbank'tan dikkat çeken karar! Genel müdür yardımcısını görevden aldı

Halkbank'ta Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci görevden alındı. ABD'de serbest bırakılacak olan Hakan Atilla bu koltuğun eski sahibiydi.

Şubat ayında Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci görevinden alındı.

Kilimci TCMB Başkan Yardımcısı görevinden geçen sene Ağustos ayında ayrılmış, ardından Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kilimci bugünden geçerli olmak üzere görevinden alındı.

Kaynaklar, Kilimci’nin neden görevden alındığına dair herhangi bir gerekçe söylemedi.

Atilla'nın yakında beraat etmesi bekleniyor

ABD yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu bulunan Halkbank’ta daha önce aynı koltukta bulunan isim Hakan Atilla’nın Temmuz ayının sonunda ABD’de serbest bırakılarak Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

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