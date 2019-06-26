Galatasaraylı Yunus Akgün'e İtalya'dan sürpriz talip

Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmayı planlıyor.

Serie A'da geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Lazio, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü odağına aldı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, genç futbolcunun gözlemcileriyle görüşmeye devam ediyor.

Genç futbolcunun transferi hakkında henüz Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirmeyen Tare'nin, Yunus Akgün'ü yakından takip etmeye devam ettiği belirtiliyor. Haberin detaylarında Galatasaray'ın genç futbolcunun olası transferinde 3 milyon Euro talep edeceği dile getiriliyor.

Yunus Akgün, altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın A Takımı'na 2018-19 sezonunun başında yükseldi. Galatasaray ile bu sezon 22 maça çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu 5 gol atıp, 3 asist kaydetti.