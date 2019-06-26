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Vişne topladığı ağaçtan düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı
Vişne topladığı ağaçtan düşerek öldü

TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 71 yaşındaki Ali Razi yaşamını yitirdi.

Olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde öğlen vakti meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Razi, evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkarak olgunlaşan vişneleri toplamak istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Razi, yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Razi, kurtarılamayadı. Ali Razi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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