Uçağın üzerinden geçen drone İstanbul'da pilotu alarma geçirdi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanında öğlen saatlerinde uçağın üzerinden geçen drone alarma neden oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında öğlen saatlerinde drone alarmı yaşandı. Uçakların uçuş hatlarında uçuranlara 8 bin 438 TL cezasi işlem uygulanacağının duyurulması da uçuş güzergahında drone uçurulmasına engel olamadı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan bir uçağın pilotu, 30 metre üzerlerinden drone geçtiği bilgisi paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot, "1500 feet'te (457) yaklaşık 100 feet (30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti" anonsu yaptı. Bunun üzerine kontrolör, "100 feet olarak aldım teşekkür ederim" cevabını verdi.

Çalışma başlatıldı

Uçuş hattında yasak olmasına rağmen drone'u uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü diğer uçakların drone'dan dolayı olası bir tehlikeyle karşılaşmaması adına da bilgilendirdiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı'nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılan 'Drone Uçurmak Yasaktır' levhası konulmuştu ancak bu levhalar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

Cezası 8 bin 438 TL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 8 bin 438 TL idari para cezası uyguluyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal edilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması halinde ise 2 bin 124 TL cezai işlem uygulanıyor. İHA pilotları veya şahısları izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş yapılması halinde de 8 bin 498 TL cezai işleme tabi tutuluyor.