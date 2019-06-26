Djokovic'ten Federer tepkisi

Roger Federer'in, Wimbledon Tenis Turnuvasına 2 numaralı seribaşı olarak katılacak olması, Dünya 1 numarası Novak Djokovic'in tepkisini çekti. Djokovic, Wimbledon yönetiminin aldığı kararın kendisini şaşırttığını söyledi.

Diğer Grand Slam turnuvalarının aksine, kendi sıralama sistemi bulunan Wimbledon, 8 şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i, dünya sıralamasında Rafael Nadal'ın gerisinde bulunmasına karşın, 2 numaralı seribaşı olarak gösterdi.

Nadal'ın 'haksızlık' olarak nitelediği karar, Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i de şaşırttı.

Roger Federer'in, tüm zamanların en iyi tenisçisi olduğunu dile getiren Djokovic, "Roger bu kadar büyük bir isim olsa da, açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü sıralamada yerini aldığı tenisçi Rafael Nadal. Onun da ne kadar büyük bir tenisçi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Wimbledon'ın kuralları böyle ve hepimiz bu kurallara uymak zorundayız" dedi.