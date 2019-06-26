Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.