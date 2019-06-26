Oppo, telefon çekmese bile arama yapan yeni teknolojisini tanıttı

OPPO, akıllı telefon inovasyonuna yönelik geliştirdiği hücresel veri ya da internet bağlantısı olmadan arama ve mesajlaşma yapılabileceği yeni teknolojisini tanıttı.

Çinli elektronik üreticisi Oppo, Şangay'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bir iletişim teknolojisini tanıttı. Oppo kullanıcıları, yeni teknoloji sayesinde hücresel veri ya da internet bağlantısı olmadan orta uzaklıklar arasında (3 kilometre) arama ve mesajlaşma yapabilecek.



MeshTalk isimli merkezi olmayan, uçtan uca sistemli protokol, Oppo'nun iddialarına göre 3 kilometreye kadar bağlantıyı destekliyor ve kalabalık alanlarda sinyal arttığı için mesafe de artırılabiliyor.



Baz istasyonlarına ihtiyaç duymuyor

Oppo cihazları, geniş bir alana yayılmış yerel bir ağ oluşturarak baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan direkt olarak iletişim kurabilecek. MeshaTalk'un batarya ömrü konusunda direkt bir etkiye sahip olmadığını belirten Oppo, teknolojiyi, telefonun bataryası düşükken devreye giren 72 saatlik bekleme moduna da ekleyerek telefonların acil durumlarda ulaşılabilir olmasını amaçladığını belirtti.



Oppo, MeshTalk isimli teknolojisinin internet bağlantısı olmayan ya da havaalanları ve konser alanları gibi standart ağ bağlantılarının çok şişkin olduğu alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor. MeshTalk'un mevcut Oppo cihazlarda kullanılıp kullanılamayacağı şu an için bilinmiyor.