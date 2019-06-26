Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 58 dereceyi gördü

Yılın yeni sıcaklık rekoru, Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 dereceye vurdu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler, 58 derece ile yılın en yüksek göstergesine şahit oldu.

Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.

Güneş çarpmasına dikkat

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.