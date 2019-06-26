Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Yunan mevkidaşı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile görüştü. Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Akar, iki ülke arasındaki sorunların iyi komşuluk içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.Akar, provokatif açıklama davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti

Bakanlık açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.