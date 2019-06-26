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Galatasaray'da tüm gözler Banega'da

Galatasaray'da tüm gözler Banega'da

Gelecek sezona çok daha iddialı bir kadroyla girmenin planlarını yapan Galatasaray'ı, transferde hareketli günler bekliyor..

Yerli ve yabancı birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı kırmızılı kulüp, ilk etapta bonservisleri ellerinde bulunan isimleri renklerine bağlayacak. El sıkışılan Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük'le kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeler imzalanacak. Toulouse'la sözleşmesi biten Jimmy Durmaz'la aradaki pürüzler de büyük oranda giderildi ve imza aşamasına gelindi. Hücum hattının birçok bölgesinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcunun kadro derinliğine önemli katkı yapması planlanıyor.

Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'la görüşmeler sürüyor. Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren 27 yaşındaki golcü futbolcuyu 15 milyon eurodan daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isteyen Galatasaray, aceleci davranmıyor. Aslan, Diagne'den elde edeceği kazançla transfer bütçesini oluşturmak istiyor.

Devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığı takıma kazandırılan Marcao'ya gelen teklifler ise değerlendirme kapsamı dışında tutulacak. Fatih Terim'in performansından çok memnun olduğu Brezilyalı stopere çok çok cazip bir teklif gelmediği takdirde ayrılık vizesi verilmeyecek.

Aslan'ın gündemindeki en önemli isimse Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ever Banega... Fatih Terim, yolunu gözlediği Arjantinli yıldızın hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli katkı sağlayacağından emin.

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