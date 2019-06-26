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Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor

Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor

Abdülkadir Parmak'ın menajeri Burak Denizli, "Abdulkadir için Hollanda Ligi ve Bundesliga'dan teklifler var. Abdulkadir'in geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir." dedi.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Abdulkadir Parmak hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

Radyospor'a konuşan Abdulkadir Parmak'ın menajeri Burak Denizli, "Abdulkadir Parmak bu sezon önemli bir çıkış yakaladı. Abdulkadir için Hollanda Ligi ve Bundesliga'dan teklifler var. Abdulkadir'in Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Abdulkadir'in geleceğiyle ilgili tasarruf Trabzonspor'a aittir. Abdulkadir için şu anda bonservis bedeli belirlenmedi" dedi.

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