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Beşiktaş'ta yeni hedef Lookman

Beşiktaş'ta yeni hedef Lookman

Beşiktaş'ta alınan ekonomik tedbirler sonrasında 40 milyon Euro seviyelerine indirilen bütçe ile hareket edilirken sözleşmeler de gözden geçiriliyor.

Siyah beyazlılarda yeni kaynak yaratmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, transfer planlamasında da hata payını en aza düşürecek tedbirler aldı. 

Beşiktaş'ta transfer harekatliliği ise devam ediyor. Sol bek mevkisi için daha önce anlaşmaya varılan Umut Meraş Beşiktaş forması giymeye çok yakın. Bursaspor ile masaya bir kez daha oturacak siyah beyazlıların, başkan Mesut Mestan yönetimiyle de anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın İstanbul'da bulunan milli futbolcuyla kısa süre içinde imzalaması bekleniyor. 

Öte yandan devre arasında Demir Grup Sivasspor'a kiralık olarak verilen Fatih Aksoy'un da takıma geri çağrılması gündemde.

Beşiktaş, kanat transferi konusunda temaslarını sürdürürken Everton forması giyen Lookman'ı kiralamak için ise görüşmeler devam ediyor.

Boyd transferi için teklifini Vitoria Guimares'e sunan siyah beyazlıların oyuncu için pazarlıkları devam ediyor.

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