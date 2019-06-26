Avrupa'nın devleri Muhammed Şengezer'in peşinde

Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden birisi oldu.

Yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor.

Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan file bekçisini, İspanyol Atletico Madrid ve Portekiz'in Porto kulüpleri yakın takibe aldı.

Muhammed'in önemli bir bonservis bedeli karşılığında satılmasının Bursaspor yönetiminin tercihleri arasında olduğu belirtildi.