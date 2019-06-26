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Ekşi'de ifşa oldu İBB görevine son verdi

İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir gence hakaret yağdıran sosyal medya kullanıcısının gerçek ismi ifşa olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi o çalışanın işine son verdi.

Sosyal medyada bir kafede oturan genci çekerek sosyal medya paylaşan ve İstanbul seçimleri üzerinden hakaretler yağdıran kullanıcının kimliği ifşa olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakarete geçti. 

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine yüzlerce kullanıcı İBB Mavi Masaya'ya başvuruda bulundu. Beyaz Masa'nın twitter'dan yaptığı duyuruda F.G. adlı personelin kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

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