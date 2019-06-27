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Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu!

Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu!

Volkan Demirel, Emre, Belözoğlu Burak Yılmaz, Arda Turan ve Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi. Burak, ayak tenisi oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, Arda'nın fiziği eleştirilere neden oldu.

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Fenerbahçe Beko basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu, tatilde bir araya geldi. 4 futbolcu ayak tenisi oynarken, Melih ise neşeli anların yaşandığı anları kameraya kaydetti.

Görüntüler futbolseverlerin beğenisini kazanırken, Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın fiziği ise sosyal medyada olay oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arda'nın göbeği bağımsızlığını kazanmış." yorumunda bulundu.

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